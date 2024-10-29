Долар знову дорожчає: Який курс НБУ зафіксував на 30 жовтня
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 30 жовтня, курс гривні відносно долара впав на 5 коп. і складає 41,3798 за 1 долар.
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Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта подорожчала на 9 коп. і становить 44,6074 за 1 євро.
Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 29 жовтня, склав 41,17 грн, курс продажу – 41,67 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,53 грн, для продажу – 45,24 грн.
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