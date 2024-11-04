Доллар снова дорожает: Курсы валют НБУ на 5 ноября

Фото: depositphotos.com

Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 5 ноября, курс гривни по отношению к доллару упал на 11 коп. и составляет 41,3954 за 1 доллар.

Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подешевела на 17 коп. и составляет 45,1417 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 4 ноября, составил 41,13 грн, курс продажи – 41,62 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,67 грн, для продажи – 45,38 грн.