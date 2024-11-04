Долар знову дорожчає: Курси валют НБУ на 5 листопада
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 5 листопада, курс гривні відносно долара впав на 11 коп. і складає 41,3954 за 1 долар.
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Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта подешевшала на 17 коп. і становить 45,1417 за 1 євро.
Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 4 листопада, склав 41,13 грн, курс продажу – 41,62 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,67 грн, для продажу – 45,38 грн.