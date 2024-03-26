Доллар снова дорожает. Наличные курсы валют

Курсы доллара и евро синхронно повысились на 18 копеек

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Во вторник, 26 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 16 коп. и составил 39,02 грн. Курс продажи увеличился на 18 коп. до 39,56 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,45 грн, максимальный – 39,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,39 грн, максимальный – 39,75 грн.

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Средний курс евро вырос на 18 коп. Курс покупки составил – 42,27 грн, курс продажи – 43,04 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,4 грн, максимальный – 42,6 грн. Для продажи минимальный курс – 42,8 грн, а максимальный – 43,3 грн.

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