Долар знову дорожчає. Готівкові курси валют

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У вівторок, 26 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 16 коп. і склав 39,02 грн. Курс продажу збільшився на 18 коп. до 39,56 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,45 грн, максимальний – 39,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,39 грн, максимальний – 39,75 грн.

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Середній курс євро виріс на 18 коп. Курс купівлі склав – 42,27 грн, курс продажу – 43,04 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,4 грн, максимальний – 42,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,8 грн, а максимальний – 43,3 грн.

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