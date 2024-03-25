Україна витратила з бюджету на безпеку та оборону 235 млрд грн за два місяці — Мінфін

Видатки держбюджету на оборону в лютому – 159,8 млрд грн

Фото: Міноборони/Facebook

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 235,1 млрд грн, або 55,4% від усієї суми видатків держбюджету в січні-лютому 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Видатки на оборону в лютому – 159,8 млрд грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

За весь минулий рік із бюджету було виділено на безпеку та оборону 1,84 трлн грн, або 60,8% від усіх видатків.

Кошти спрямовані на:

- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських

- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів

- медичне забезпечення

- інші види витрат на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У міністерстві нагадують, що витрати сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно шляхом власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

За лютий 2024 року видатки держбюджету зросли на 124 млрд грн — Мінфін.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті