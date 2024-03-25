Украина потратила из бюджета на безопасность и оборону 235 млрд грн за два месяца — Минфин
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд грн, или 55,4% от всей суммы расходов госбюджета в январе-феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Расходы на оборону в феврале – 159,8 млрд грн.
За весь прошлый год из бюджета было выделено на безопасность и оборону 1,84 трлн грн, или 60,8% от всех расходов.
Средства направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания
- медицинское обеспечение
- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
В министерстве напоминают, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.
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