Расходы госбюджета выросли на 124 млрд грн за месяц — Минфин

Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 274,6 млрд грн в феврале. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В январе расходы бюджета были сокращены до 150 млрд грн из-за задержек с международной финансовой помощью.

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В структуре расходов за февраль 104 млрд грн направлено на оплату труда с начислениями. Из них на денежное содержание военнослужащих – 80 млрд грн.

На оплату использования товаров и услуг – 45,8 млрд грн. Из них 21,7 млрд грн – на поддержку Вооруженных Сил Украины.

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) потрачено – 47,6 млрд грн, на обслуживание государственного долга – 26,1 млрд грн, на трансферты местным бюджетам – 11,9 млрд грн.

За январь-февраль расходы государственного бюджета составили 424,8 млрд грн.

Источник: Минфин

Поступления налогов от финансовой и страховой деятельности выросли в 12 раз с начала года.

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