Видатки держбюджету зросли на 124 млрд грн за місяць — Мінфін
Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 274,6 млрд грн у лютому. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
У січні видатки бюджету було скорочено до 150 млрд грн через затримки з міжнародною фінансовою допомогою.
У структурі видатків за лютий 104 млрд грн спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. З них на грошове утримання військовослужбовців – 80 млрд грн.
На оплату використання товарів та послуг – 45,8 млрд грн. З них 21,7 млрд грн – на підтримку Збройних Сил України.
На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) витрачено – 47,6 млрд грн, на обслуговування державного боргу – 26,1 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам – 11,9 млрд грн.
За січень-лютий видатки державного бюджету становили 424,8 млрд грн.
- Надходження податків від фінансової та страхової діяльності зросли у 12 разів з початку року.