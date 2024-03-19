Видатки держбюджету зросли на 124 млрд грн за місяць — Мінфін

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 274,6 млрд грн у лютому. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

У січні видатки бюджету було скорочено до 150 млрд грн через затримки з міжнародною фінансовою допомогою.

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У структурі видатків за лютий 104 млрд грн спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. З них на грошове утримання військовослужбовців – 80 млрд грн.

На оплату використання товарів та послуг – 45,8 млрд грн. З них 21,7 млрд грн – на підтримку Збройних Сил України.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) витрачено – 47,6 млрд грн, на обслуговування державного боргу – 26,1 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам – 11,9 млрд грн.

За січень-лютий видатки державного бюджету становили 424,8 млрд грн.

Джерело: Мінфін

Надходження податків від фінансової та страхової діяльності зросли у 12 разів з початку року.

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