Доллар стабильно дешевеет. Курсы валют в банках
В пятницу, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 23 коп. и составляет 37,6 грн. Курс продаж опустился на 22 коп. до 38,24 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,5 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 30 коп. и составил 40,9 грн. Курс продажи уменьшился на 35 коп. до 41,81 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 41,5 грн, а максимальный – 42,3 грн.
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