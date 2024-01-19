Доллар стабильно дешевеет. Курсы валют в банках

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В пятницу, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 23 коп. и составляет 37,6 грн. Курс продаж опустился на 22 коп. до 38,24 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 30 коп. и составил 40,9 грн. Курс продажи уменьшился на 35 коп. до 41,81 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 41,5 грн, а максимальный – 42,3 грн.

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