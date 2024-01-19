Долар стабільно дешевшає. Курси валют у банках

Фото: Єлизавета Сергієнко/прес-центр НБУ

У п’ятницю, 19 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 23 коп. і складає 37,6 грн. Курс продажу опустився на 22 коп. до 38,24 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 30 коп. і склав 40,9 грн. Курс продажу зменшився на 35 коп. до 41,81 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – також 41,5 грн, а максимальний – 42,3 грн.

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