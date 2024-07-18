Доллар стабильно дорожает. Наличные курсы валют

Доллар подорожал еще на 20 копеек

Фото: Pexels

В четверг, 18 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 19 коп. и составляет 41,28 грн. Курс продажи поднялся на 20 коп. до 41,83 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,75 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,62 грн, максимальный – 41,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 33 коп. и составляет 45,05 грн. Курс продаж увеличился на 34 коп. до 45,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,25 грн, максимальный – 45,45 грн. Для продажи минимальный курс – 45,63 грн, а максимальный – 46 грн.

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