Долар стабільно дорожчає. Готівкові курси валют

Долар подорожчав ще на 20 копійок

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У четвер, 18 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 19 коп. і становить 41,28 грн. Курс продажу піднявся на 20 коп. до 41,83 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,75 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,62 грн, максимальний – 41,95 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 33 коп. і становить 45,05 грн. Курс продажу збільшився на 34 коп. до 45,84 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,25 грн, максимальний – 45,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,63 грн, а максимальний – 46 грн.

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