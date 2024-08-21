Доллар стал дешеветь. Курсы валют в банках

Фото: depositphotos.com

В среду, 21 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником упал на 4 коп. и составляет 41,11 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. — до 41,62 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,55 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,53 грн, максимальный – 41,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 45,41 грн. Курс продаж повысился на 9 коп. до 46,22 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,6 грн, максимальный – 45,75 грн. Для продажи минимальный курс – 45,95 грн, а максимальный – 46,5 грн.

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