Долар почав дешевшати. Курси валют у банках

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У середу, 21 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 4 коп. і складає 41,11 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. — до 41,62 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,55 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,53 грн, максимальний – 41,7 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 7 коп. і становить 45,41 грн. Курс продажу підвищився на 9 коп. — до 46,22 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,6 грн, максимальний – 45,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,95 грн, а максимальний – 46,5 грн.

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