Доллар в банках дорожает, а евро дешевеет

Во вторник, 6 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 9 коп. и составляет 39,98 грн. Курс продаж увеличился на 7 коп. и составил 40,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,5 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и составляет 39,63 грн. Средний курс продаж упал на 1 коп. и составляет 40,61 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 41,1 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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