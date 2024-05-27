Доллар в банках дорожает

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В понедельник, 27 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 16 коп. и составляет 39,91 грн. Курс продажи увеличился на 20 коп. — до 40,47 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,4 грн, максимальный – 40,15 грн. Для продажи минимальный курс – 40,35 грн, максимальный – 40,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25 коп. и составляет 43,19 грн. Курс продаж вырос на 26 коп. — до 43,97 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,4 грн, максимальный – 43,5 грн. Для продажи минимальный курс – 43,8 грн, а максимальный – 44,15 грн.

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