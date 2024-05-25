"Можуть бути індивідуальні ліміти": Глава Нацбанку про майбутні обмеження переказів

Обмеження карткових переказів між фізособами жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів

Обмеження карткових переказів між фізособами, які планують незабаром ввести, жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, адже вони діятимуть лише на "вихідні" платежі. Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у Facebook.

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За його словами, у Нацбанку не бачать негативного ефекту для волонтерів від майбутніх обмежень, "це питання було і залишається пріоритетом".

"Політика KYC (знай свого клієнта) передбачає, що банк визначатиме умови обслуговування приймаючи до уваги профіль клієнта. Це дає можливість ураховувати особливості там, де це необхідно і обґрунтовано. У межах взаємодії з клієнтом та керуючись ризик орієнтованим підходом можуть бути визначені індивідуальні ліміти", – пояснив Пишний у коментарях.

Він додав, що найближчим часом НБУ планує організувати зустріч з представниками банків-емітентів та волонтерами, щоб обговорити усі питання і "де буде потреба відкалібрувати рішення".

Загалом голова Нацбанку переконаний, що обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою в 100 000 грн не вплине на 95% клієнтів.

Крім того, операції за реквізитами IBAN будуть доступні без будь-яких обмежень.

"Зміни, які ми унесли на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем", – наголосив Пишний.

Регулятор готує рішення про введення лімітів на кількість операцій та сум. Планується, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.