"Могут быть индивидуальные лимиты": Глава Нацбанка о предстоящих ограничениях переводов

Ограничения карточных переводов между физлицами никак не повлияют на деятельность волонтеров

Андрій Пишний (Фото - НБУ)

Ограничения карточных переводов между физлицами, которые вскоре введут, никак не повлияют на деятельность волонтеров, ведь они будут действовать только на "исходные" платежи. Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный в Facebook.

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По его словам, в Нацбанке не видят негативного эффекта для волонтеров от будущих ограничений, "этот вопрос был и остается приоритетом".

"Политика KYC (знай своего клиента) предполагает, что банк будет определять условия обслуживания принимая во внимание профиль клиента. Это дает возможность учитывать особенности там, где это необходимо и обосновано. В рамках взаимодействия с клиентом и руководствуясь риском ориентированным подходом могут быть определены индивидуальные лимиты", – объяснил Пышный в комментариях.

Он добавил, что в ближайшее время НБУ планирует организовать встречу с представителями банков-эмитентов и волонтерами, чтобы обсудить все вопросы и "где потребуется откалибровать решение".

В целом глава Нацбанка убежден, что ограничения в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков, а ограничение по сумме в 100 000 грн не повлияет на 95% клиентов.

Кроме того, сделки по реквизитам IBAN будут доступны без каких-либо ограничений.

"Изменения, которые мы внесли на обсуждение, в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для незаконных финансовых операций – обслуживание наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и различных теневых схем", – подчеркнул Пышный.

Регулятор готовит решение о вводе лимитов на количество сделок и сумм. Планируется, что лимиты на выходные P2P переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.