"Могут быть индивидуальные лимиты": Глава Нацбанка о предстоящих ограничениях переводов
Ограничения карточных переводов между физлицами, которые вскоре введут, никак не повлияют на деятельность волонтеров, ведь они будут действовать только на "исходные" платежи. Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный в Facebook.
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По его словам, в Нацбанке не видят негативного эффекта для волонтеров от будущих ограничений, "этот вопрос был и остается приоритетом".
"Политика KYC (знай своего клиента) предполагает, что банк будет определять условия обслуживания принимая во внимание профиль клиента. Это дает возможность учитывать особенности там, где это необходимо и обосновано. В рамках взаимодействия с клиентом и руководствуясь риском ориентированным подходом могут быть определены индивидуальные лимиты", – объяснил Пышный в комментариях.
Он добавил, что в ближайшее время НБУ планирует организовать встречу с представителями банков-эмитентов и волонтерами, чтобы обсудить все вопросы и "где потребуется откалибровать решение".
В целом глава Нацбанка убежден, что ограничения в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков, а ограничение по сумме в 100 000 грн не повлияет на 95% клиентов.
Кроме того, сделки по реквизитам IBAN будут доступны без каких-либо ограничений.
"Изменения, которые мы внесли на обсуждение, в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для незаконных финансовых операций – обслуживание наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и различных теневых схем", – подчеркнул Пышный.
- Регулятор готовит решение о вводе лимитов на количество сделок и сумм. Планируется, что лимиты на выходные P2P переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.
- Законопроект об ограничении карточных переводов, который нарабатывается в Национальном банке, будет касаться незначительного количества операций, сказал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.