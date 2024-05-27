Долар у банках дорожчає

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У понеділок, 27 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 16 коп. і складає 39,91 грн. Курс продажу збільшився на 20 коп. — до 40,47 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,4 грн, максимальний – 40,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,35 грн, максимальний – 40,6 грн.

Середній курс купівлі євро піднявся на 25 коп. і становить 43,19 грн. Курс продажу виріс на 26 коп. — до 43,97 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,4 грн, максимальний – 43,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,8 грн, а максимальний – 44,15 грн.

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