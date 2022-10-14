Доллар в банках еще подешевел

В пятницу, 14 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 10 коп. и составляет 40,12 грн. Курс продаж снизился на 17 коп. и составил 40,86 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,3 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 38,39 грн. Средний курс продаж упал на 5 коп. и составляет 39,54 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,3 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 40,8 грн.

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Анна Ішутіна

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