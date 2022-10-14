Доллар в банках еще подешевел
14.10.2022, 11:16
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 14 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 10 коп. и составляет 40,12 грн. Курс продаж снизился на 17 коп. и составил 40,86 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,3 грн.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях
Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 38,39 грн. Средний курс продаж упал на 5 коп. и составляет 39,54 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,3 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 40,8 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Шри-Ланка отказала России в использовании карт "Мир" на острове
- $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от МВФ поступило в Украину
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии