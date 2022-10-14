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Шри-Ланка отказала России в использовании карточек "Мир" на острове

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 09:36
Шри-Ланка отказала России в использовании карточек
Фото: depositphotos.com

Шри-Ланка заявила, что в стране не будут принимать банковские карточки российской платежной системы "Мир" из-за введенных против России санкций. Об этом говорится в заявлении Центрального банка страны (CBSL) в Twitter.

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"Из-за санкций США против платежной системы "Мир", которые подтверждаются Министерством иностранных дел Шри-Ланки, CBLS в настоящее время не может положительно рассмотреть запрос на операции с карточками "Мир" в банковской системе", – говорится в сообщении ЦБ Шри-Ланки.

Несколько месяцев назад посол Шри-Ланки в России сказал, что его страна собирается признать платежную систему "Мир" до конца года.

"Мы работаем над вопросом, чтобы карта "Мир" присоединилась к тем картам, которыми можно активно пользоваться по прибытии к нам в страну. Этот вопрос решен. В этом году она заработает", – утверждал он в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС.

Андрій Водяний
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Россия санкции против рф банки Шри-Ланка карточки Мир
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