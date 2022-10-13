$1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от МВФ поступило в Украину
13.10.2022, 10:39
Фото: ЕРА
Украина получила от Международного валютного фонда $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Деньги пойдут на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"В целом МВФ предоставил нашему государству $2,7 млрд от начала полномасштабной войны", — добавил глава правительства.
Шмыгаль также уточнил, что в ближайшее время начнется работа над новой специальной программой с МВФ, которая заработает в следующем году.
- 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, а в апреле МВФ открыл донорский счет для Украины, который могут пополнять другие страны.
- 7 октября МВФ выделил Украине $1,3 млрд дополнительной экстренной помощи.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ приступит к работе над новой специальной программой с Украиной уже в октябре.
Читайте также: Украина рассчитывает получить еще более $11 млрд международной помощи до конца года – НБУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии