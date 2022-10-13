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$1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от МВФ поступило в Украину

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 10:39
$1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от МВФ поступило в Украину - Фото
Фото: ЕРА

Украина получила от Международного валютного фонда $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Деньги пойдут на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

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"В целом МВФ предоставил нашему государству $2,7 млрд от начала полномасштабной войны", — добавил глава правительства.

Шмыгаль также уточнил, что в ближайшее время начнется работа над новой специальной программой с МВФ, которая заработает в следующем году.

Читайте также: Украина рассчитывает получить еще более $11 млрд международной помощи до конца года – НБУ

Наталія Софієнко
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МВФ экономика Украины финансовая помощь украине
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