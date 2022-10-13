$1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от МВФ поступило в Украину

Украина получила от Международного валютного фонда $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Деньги пойдут на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

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"В целом МВФ предоставил нашему государству $2,7 млрд от начала полномасштабной войны", — добавил глава правительства.

Шмыгаль также уточнил, что в ближайшее время начнется работа над новой специальной программой с МВФ, которая заработает в следующем году.

10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, а в апреле МВФ открыл донорский счет для Украины, который могут пополнять другие страны.

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Наталія Софієнко

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