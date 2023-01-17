Доллар в банках немного подешевел. Наличные курсы валют

Во вторник, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником снизился почти на 2 коп. и составляет 40,05 грн. Курс продажи уменьшился на 3 коп. – до 40,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,2 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41,0 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 2 коп. и составил 42,28 грн. Средний курс продаж уменьшился на 1 коп. – до 43,40 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,95 грн, максимальный – 42,91 грн. Для продажи минимальный курс – 42,8 грн, максимальный – 44,15 грн.

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Андрій Водяний

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