Доллар в банках подешевел. Наличные курсы
10.11.2022, 11:18
Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ
В четверг, 10 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составляет 40 грн. Курс продажи снизился на 2 коп. и достиг 40,61 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,9 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и достиг 39,25 грн. Средний курс продаж упал на 1 коп. и составляет 40,23 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 38,4 грн, максимальный – 39,81 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 41 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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