Доллар в банках подешевел. Наличные курсы валют

Курсы доллара и евро в банках снизились

Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

В среду, 10 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3 коп. и составляет 40,5 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. до 41,01 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,95 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,93 грн, максимальный – 41,15 грн.

Средний курс евро снизился на 6 коп. Курс покупки составляет 43,72 грн, курс продажи – 44,52 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43 грн, максимальный – 44,05 грн. Для продажи минимальный курс – 44,3 грн, а максимальный – 44,8 грн.

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