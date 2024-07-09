АРМА получило 30 млн грн, арестованных за подделку выводов медкомиссий

Иллюстрация: Елена Дума/telegram

На счета Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) поступило 30 млн грн, арестованных у злоумышленников, разоблаченных на подделках выводов медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Деньги были арестованы по делу о подделке выводов МСЭК по установлению групп инвалидности и переданы Агентству по решению районного суда Запорожья.

В частности арестованы 2,6 млн грн, $660 000 и 9500 евро.

АРМА использует арестованные средства для закупки военных облигаций.

"Злоумышленники за деньги подделывали выводы МСЭК, а остались ни с чем. Продолжаем усиливать обороноспособность Украины и наполнять госбюджет", — прокомментировала глава АРМА Елена Дума.