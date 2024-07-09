АРМА отримало 30 млн грн, заарештованих за підробку висновків медкомісій
На рахунки Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) надійшло 30 млн грн, заарештованих у зловмисників, викритих на підробках висновків медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це повідомляє пресслужба АРМА.
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Гроші було заарештовано у справі про підробку висновків МСЕК щодо встановлення груп інвалідності та передано Агентству за рішенням районного суду Запоріжжя.
Зокрема заарештовано 2,6 млн грн, $660 000 та 9500 євро.
АРМА використає заарештовані кошти на закупівлю військових облігацій.
"Зловмисники за гроші підробляли висновки МСЕК, а залишилися ні з чим. Продовжуємо посилювати обороноздатність України та наповнювати держбюджет", – прокоментувала очільниця АРМА Олена Дума.
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