АРМА отримало 30 млн грн, заарештованих за підробку висновків медкомісій

Ілюстрація: Олена Дума/telegram

На рахунки Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) надійшло 30 млн грн, заарештованих у зловмисників, викритих на підробках висновків медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Гроші було заарештовано у справі про підробку висновків МСЕК щодо встановлення груп інвалідності та передано Агентству за рішенням районного суду Запоріжжя.

Зокрема заарештовано 2,6 млн грн, $660 000 та 9500 євро.

АРМА використає заарештовані кошти на закупівлю військових облігацій.

"Зловмисники за гроші підробляли висновки МСЕК, а залишилися ні з чим. Продовжуємо посилювати обороноздатність України та наповнювати держбюджет", – прокоментувала очільниця АРМА Олена Дума.