Долар у банках подешевшав. Готівкові курси валют

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У середу, 10 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, упав на 3 коп. і складає 40,5 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. до 41,01 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,95 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,93 грн, максимальний – 41,15 грн.

Середній курс євро знизився на 6 коп. Курс купівлі становить 43,72 грн, курс продажу – 44,52 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43 грн, максимальний – 44,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,3 грн, а максимальний – 44,8 грн.

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