Доллар в банках подорожал
Во вторник, 30 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2 коп. и составляет 39,89 грн. Курс продаж увеличился на 1 коп. и составил 40,61 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет 39,8 грн. Средний курс продаж поднялся на 3 коп. и составляет 40,76 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,31 грн, максимальный – 41,1 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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