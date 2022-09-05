Доллар в банках подорожал

В понедельник, 5 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 10 коп. и составляет 39,9 грн. Курс продаж поднялся также на 10 коп. и достиг 40,6 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и составляет 39,65 грн. Средний курс продаж вырос на 1 коп. и достиг 40,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,15 грн. Для продажи минимальный курс – 39,86 грн, максимальный – 41,1 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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