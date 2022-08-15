Доллар в банках подорожал. Наличные курсы

В понедельник, 15 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей вырос на 13 коп. и составляет 39,24 грн. Курс продажи увеличился примерно на 7 коп. – до 40,04 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,00 грн, максимальный – 39,70 грн. Для продажи минимальный курс – 39,10 грн, максимальный – 40,50 грн.

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Средний курс покупки евро не изменился и составил 39,92 грн. Средний курс продаж уменьшился на 8 коп. и достиг 41,00 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,0 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,50 грн, максимальный – 41,70 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Андрей Водяный

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