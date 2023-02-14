Доллар в банках продолжил дешеветь

Во вторник, 14 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4 коп. и составил 39,5 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. до 40,15 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс 39,75 грн, максимальный – 40,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1 коп. и составил 41,86 грн. Средний курс продаж опустился на 4 коп. до 42,82 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,3 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,3 грн, максимальный – 43,4 грн.

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Анна Ішутіна

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