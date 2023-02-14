Украине нужно от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки – МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украине в 2022 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки. Об этом она сказала, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы работаем над программой для Украины. Чтобы вы понимали, Украине нужно от $40 до $48 млрд внешней финансовой поддержки в этом году, чтобы страна могла функционировать", – сказала Георгиева.

Значительную часть этой потребности закроют США и Европейский Союз, но Международный валютный фонд тоже готов сыграть свою роль и помочь Украине, заверила Георгиева.

Она добавила, что украинские власти пока хорошо справляются с кризисом в экономике: пенсии и зарплаты в государственном секторе платятся, а инфляция находится на уровне ниже 30%, тогда как в других государствах в условиях войны она иногда достигала сотен процентов.

"Я полна восхищения украинскими властями. Мы часто проводим встречи в виртуальном режиме и слышим сирены. Тогда встреча прерывается на несколько секунд, чтобы люди перешли в безопасное место, – и мы продолжаем", – сказала Георгиева.

Она также рассказала, что ее брат женат на украинке, был в Харькове на момент начала российского полномасштабного вторжения и оставался в Украине до июня.

"И я могу сказать, что его теще платили пенсию вовремя", – сказала Георгиева.

Украина оценивает дефицит государственного бюджета в 2023 году в $38 млрд. Большую часть этой суммы вызвались покрыть Европейский Союз (18 млрд евро) и США ($9,9 млрд), но остается разрыв еще в $10 млрд.

Есть ожидания, что его удастся закрыть средствами новой кредитной программы от Международного валютного фонда. Украина рассчитывает договориться с МВФ во втором квартале.

Читайте также: Финансовый "Рамштайн". Координационная платформа доноров Украины начала работу

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.