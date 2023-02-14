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Украине нужно от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки – МВФ

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 10:07
Украине нужно от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки – МВФ - Фото
Кристалина Георгиева (Фото: WorldGovSummit / Twitter)

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украине в 2022 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки. Об этом она сказала, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

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"Мы работаем над программой для Украины. Чтобы вы понимали, Украине нужно от $40 до $48 млрд внешней финансовой поддержки в этом году, чтобы страна могла функционировать", – сказала Георгиева.

Значительную часть этой потребности закроют США и Европейский Союз, но Международный валютный фонд тоже готов сыграть свою роль и помочь Украине, заверила Георгиева.

Она добавила, что украинские власти пока хорошо справляются с кризисом в экономике: пенсии и зарплаты в государственном секторе платятся, а инфляция находится на уровне ниже 30%, тогда как в других государствах в условиях войны она иногда достигала сотен процентов.

"Я полна восхищения украинскими властями. Мы часто проводим встречи в виртуальном режиме и слышим сирены. Тогда встреча прерывается на несколько секунд, чтобы люди перешли в безопасное место, – и мы продолжаем", – сказала Георгиева.

Она также рассказала, что ее брат женат на украинке, был в Харькове на момент начала российского полномасштабного вторжения и оставался в Украине до июня.

"И я могу сказать, что его теще платили пенсию вовремя", – сказала Георгиева.

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Андрій Водяний
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МВФ финансовая помощь Кристалина Георгиева
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