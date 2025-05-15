Доля неработающих кредитов может упасть до довоенного уровня уже в 2025 году – прогноз

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По данным НБУ, доля NPL в банковском секторе за первые три месяца 2025 года снизилась до 28,6%, что на 1,7 п. п. меньше, чем в начале года и на 8,8 п. п. меньше, чем в начале 2024 года (37,4%). В этом году она может снизиться до 27-25%, если сохранятся нынешние тенденции в экономике Украины.

Такой прогноз озвучил Юрий Пинчук, партнер, заместитель руководителя практики по работе с NPL и Due Diligence адвокатского объединения Investment Lawyer Group.

Напомним, что до полномасштабного вторжения России доля NPL в украинских банках стала сокращаться с 2018 года: с 55 до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года. Но уже в мае 2023 года она достигла пика – 39,3%.

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"Украинским банкам действительно удалось существенно снизить долю проблемных кредитов", – сказал он.

В основном это происходит благодаря списанию безнадежных долгов.

По мнению юриста, для дальнейшего снижения показателя NPL в Украине необходимо развивать вторичный рынок долгов, упростить судебные процедуры и усилить защиту прав кредиторов.

Наибольшая доля проблемных кредитов традиционно концентрируется в корпоративном секторе (37% по состоянию на 1 апреля), особенно в отраслях, чувствительных к экономическим кризисам, таким как строительство, недвижимость и промышленность.

"У физических лиц ситуация существенно лучше благодаря большей финансовой дисциплине и стабильности доходов (14,3%). Поэтому усилия банков в расчистке портфелей должны быть сосредоточены, прежде всего, на корпоративных клиентах и на поиске эффективных механизмов взыскания или продажи прав требования по их долгам", – подчеркивает Пинчук.

Основная часть неработающих активов в банковской системе продолжает сосредотачиваться в государственных банках. Несмотря на то, что в 2024 году они осуществили самые большие объемы списания безнадежных долгов. По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года доля NPL в государственных банках составила 41,1%, что на 1,9 п. п. меньше, чем в начале года.

"На 2025 год ожидается, что государственные банки будут активнее применять механизм продажи прав требования по проблемным кредитам, прямо рекомендуемый НБУ как один из самых эффективных способов очистки балансов. Успешная реализация этой стратегии возможна при устранении административных барьеров и обеспечении прозрачных процедур", — прогнозирует юрист.