Частка кредитів, що не працюють, може впасти до довоєнного рівня вже у 2025 році – прогноз

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За даними НБУ, частка NPL у банківському секторі за перші три місяці 2025 року знизилася до 28,6%, що на 1,7 в. п. менше, ніж на початку року, і на 8,8 в. п. менше ніж на початку 2024 року (37,4%). У цьому році вона може знизитися до 27-25%, якщо збережуться нинішні тенденції в економіці України.

Такий прогноз озвучив Юрій Пінчук, партнер, заступник керівника практики щодо роботи з NPL та Due Diligence адвокатського об’єднання Investment Lawyer Group.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення Росії частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року. Але вже у травні 2023 року вона досягла піка – 39,3%

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"Українським банкам дійсно вдалося суттєво зменшити частку проблемних кредитів", – сказав він.

Здебільшого це відбувається завдяки списанню безнадійних боргів.

На думку юриста, для подальшого зниження показника NPL в Україні, необхідно розвивати вторинний ринок боргів, спростити судові процедури та посилити захист прав кредиторів.

Найбільша частка проблемних кредитів традиційно концентрується у корпоративному секторі (37% станом на 1 квітня), особливо в галузях, чутливих до економічних криз, таких як будівництво, нерухомість і промисловість.

"У фізичних осіб ситуація суттєво краща завдяки більшій фінансовій дисципліні та стабільності доходів (14,3%). Тому зусилля банків у розчищенні портфелів мають бути зосереджені насамперед на корпоративних клієнтах і на пошуку ефективних механізмів стягнення або продажу прав вимоги за їхніми боргами", – підкреслює Пінчук.

Основна частина непрацюючих активів у банківській системі продовжує зосереджуватися в державних банках. Попри те, що у 2024 році вони здійснили найбільші обсяги списання безнадійних боргів. За даними НБУ, станом на 1 квітня 2025 року частка NPL у державних банках склала 41,1%, що на 1,9 в. п. менше, ніж на початку року.

"На 2025 рік очікується, що державні банки активніше застосовуватимуть механізм продажу прав вимоги за проблемними кредитами, що прямо рекомендується НБУ як один із найефективніших способів очищення балансів. Успішна реалізація цієї стратегії можлива за умови усунення адміністративних бар’єрів і забезпечення прозорих процедур", — прогнозує юрист.