Українським військовим не видають кредити. Чому банки відмовляють

Банки відмовляють військовим у відкритті кредитного ліміту. Нещодавно у соцмережах український військовий поскаржився, що в нього раніше був високий кредитний ліміт в monobank – 200 000 грн. Коли він захотів скористатися цією послугою, побачивши інформацію про те, що для військових відсотки за такими кредитами не нараховуються, то отримав відмову від банку і зниження кредитного ліміту до 0 грн.

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Така історія не поодинока. LIGA.net вже писала, що військові скаржаться на заблоковані кредитні ліміти та послугу "Оплата частинами" у багатьох українських банках. LIGA.net розповідає, чому банки відмовляють військовим у виданні кредитів та чи є механізми протидії.