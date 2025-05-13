Украинским военным не выдают кредиты. Почему банки отказывают

Банки отказывают военным в открытии кредитного лимита. Недавно в соцсетях украинский военный посетовал, что у него раньше был высокий кредитный лимит в monobank – 200 000 грн. Когда он захотел воспользоваться этой услугой, увидев информацию о том, что для военных проценты по таким кредитам не начисляются, то получил отказ от банка и снижение кредитного лимита до 0 грн.

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Такая история не единична. LIGA.net уже писала, что военные жалуются на заблокированные кредитные лимиты и услугу "Оплата частями" во многих украинских банках. LIGA.net рассказывает, почему банки отказывают военным в выдаче кредитов и есть ли механизмы противодействия.