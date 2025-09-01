Доля проблемных кредитов в Украине опустилась до уровня 2015 года
Доля неработающих кредитов (NPL) в Украине по итогам семи месяцев 2025 года опустилась до 23,13%, что соответствует показателям 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Это на 4,2 п. п. меньше по сравнению с показателем на начало года.
По данным НБУ, определяющим фактором сокращения доли NPL стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Валовой объем кредитов в банковской системе за семь месяцев вырос на 149,6 млрд грн, или на 11,5% до 1,448 трлн грн.
В целом тенденция к уменьшению NPL продолжается с начала 2023 года и связана со списанием неработающих кредитов (корпоративных и розничных) и увеличением банками объемов качественных гривневых кредитов.
Без учета долгов бывших владельцев ПриватБанка и старых долгов государственных банков доля NPL на 1 августа 2025 года составляла 20,7% в государственных банках и 15,3% – в целом в банковской системе.
- В конце июня Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что российские банки опасаются системного кризиса в течение года. Главная причина – объем плохих кредитов, исчисляемый триллионами рублей.
