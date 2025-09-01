Частка проблемних кредитів в Україні опустилася до рівня 2015 року

Фото: НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в Україні за підсумками семи місяців 2025 року опустилася до 23,13%, що відповідає показникам 2015 року. Про це свідчать дані Національного банку.

Це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року.

За даними НБУ, визначальним фактором скорочення частки NPL стало зростання обсягу нових кредитів кращої якості. Валовий обсяг кредитів у банківській системі за сім місяців зріс на 149,6 млрд грн, або на 11,5% до 1,448 трлн грн.

Загалом тенденція до зменшення NPL триває з початку 2023 року і пов'язана зі списанням непрацюючих кредитів (корпоративних і роздрібних) та збільшенням банками обсягів якісних гривневих кредитів.

Без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів державних банків частка NPL на 1 серпня 2025 року становила 20,7% у державних банках і 15,3% – загалом у банківській системі.