"Доступная ипотека" буксует. Банки выдали всего 12 кредитов по программе

За 18 дней действия госпрограммы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 12 кредитных договоров. Сума выданных кредитов составляет 9,4 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего на рассмотрении банков находится 57 заявок на сумму 55,4 млн грн. Наибольшее количество выданных ипотечных кредитов (шесть) имеет АО "Глобус". Банк выдал кредитов на 4,9 млн грн. Наибольшее количество заявок (29) получил АО "Укргазбанк". Ипотечные заявки в банк составили 31,5 млн грн.

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"Масштабирование "Доступной ипотеки 7%" напрямую зависит от активности уполномоченных банков и граждан. Минфин надеется на запуск добросовестной конкуренции рынка ипотечного кредитования и строительства жилья", – заявили в ведомстве.

На сегодня в программе участвуют восемь коммерческих и государственных банков.

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Александр Мясищев

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