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Дубинский с коллегами заступились за владельцев лопнувших банков

Дубинский с коллегами заступились за владельцев лопнувших банков
13.02.2020, 14:57

74 депутата просят у КСУ признать незаконными положения, запрещающие судебную приостановку решений Фонда гарантирования вкладов и НБУ

Депутаты Верховной Рады во главе с народным депутатом Александром Дубинским обратились в Конституционный суд с просьбой разрешить обеспечение иска путем остановки решений Национального банка и Фонда гарантирования вкладов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Согласно поданному представлению, депутаты хотят, чтобы суд признал незаконными положения, запрещающие судебную приостановку решений Фонда гарантирования вкладов и НБУ, в том числе связанных с временной администрацией или ликвидацией банков.

Если КСУ поддержит представление нардепов, суды смогут накладывать аресты на имущество неплатежеспособных банков и Фонда гарантирования.

Депутаты также просят признать незаконным запрет на обеспечение иска путем остановки решений НКРЭКУ по установлению тарифов на электроэнергию и газ и остановки решений конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ.

По мнению авторов представления, право на обеспечения иска не может быть ограничено, поскольку это вступает в противоречие со статьями 22 и 55 Конституции Украины.

  • В августе 2019 года Фонд продал первый мегапул из невыкупленных ранее активов 10 банков-банкротов за 91,96 млн грн. Начальная цена составляла 459,7 млн грн.

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