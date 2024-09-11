Двукратный запас: НБУ оценил переход банков на новую структуру капитала

Фото: пресс-служба НБУ

Банковская система Украины после перехода на новую структуру капитала сохранила практически двухкратный запас капитала всех уровней. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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С 5 августа 2024 года введены в действие обновленные требования Закона Украины "О банках и банковской деятельности", согласно которым банки перешли на трехуровневую структуру капитала и новые нормативы его достаточности. Теперь капитал делится на три составляющие вместо двух: основной капитал первого уровня, дополнительный капитал первого уровня и капитал второго уровня. Самая качественная составляющая капитала – основной капитал первого уровня.

По данным отчетности об исполнении банками нормативов на 1 сентября:

усредненный норматив достаточности регулятивного капитала банков составляет 16,2% при допустимом уровне с учетом переходных норм не менее 8,5%

средние нормативы достаточности капитала первого уровня и основного капитала первого уровня – 15,7% при нормативном уровне не менее 7,5% и 5,625% соответственно.

Все банки выполняют минимальные требования достаточности основного капитала 1-го уровня, капитала 1-го уровня и регулятивного капитала, указывают в НБУ.

"Доходность банков поддерживает их капитал, что позволяет безболезненно ввести требования к достаточности капитала в соответствии с нормами ЕС", – прокомментировала первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

Она добавила, в следующем году НБУ планирует провести новую проверку устойчивости банковской системы для оценки достаточности капитала банков для покрытия неожиданных убытков в кризисных условиях.