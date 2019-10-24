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ЕБРР пересмотрел портфель проектов в Украине. Что финансирует

ЕБРР пересмотрел портфель проектов в Украине. Что финансирует
24.10.2019, 18:16

Пересмотр проектов, которые финансирует ЕБРР, происходит раз в полугодие

Представители Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили подготовку и реализацию проектов, а также согласовывали план мероприятий на следующее полугодие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Объем портфеля ЕБРР в Украине (общая сумма открытых проектов) составляет 3,86 млрд евро, а операционные активы (фактически выбранные средства по открытым проектам) – 2,08 млрд евро.

Сейчас в госсекторе внедряется шесть проектов, финансируемых ЕБРР на сумму 1,41 млрд евро: 1) реабилитация гидроэлектростанций; 2) модернизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"; 3) завершение строительства метрополитена в Днепропетровске; 4) комплексная программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций; 5) строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС-Каховка; 6) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву.

За девять месяцев ЕБРР уже инвестировал в Украину более 1 млрд евро, что является рекордным показателем за последние годы сотрудничества. Ожидается, что по итогам года Украина займет первое место по объемам годовых инвестиций банка в 2019 году.

"До конца года мы планируем еще увеличить выборку средств, в частности благодаря проектам, реализуемых Укравтодором, Энергоатомом, а также Укрэнерго", - сказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетий.

ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время Банк вложил в украинскую экономику около 14,6 млрд евро, профинансировав 450 проектов. 75% этих инвестиций приходится на частный сектор.

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