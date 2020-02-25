Экс-генеральный менеджер Альфа-Банка покупает долю в Идея Банк

Бывший генеральный директор Альфа-Банка Иван Свитек покупает 12,08% акций Идея Банка. Об этом пишет Finclub со ссылкой на сообщение Свитека в системе НКЦБФР.

"Сообщает о намерении приобрести значительный пакет акций АО« Идея Банк »в количестве 36063886 штук простых именных акций, что составляет 12,0719% от общего количества акций банка", - говорится в сообщении.

По закону "Об акционерных обществах", покупатель должен публично сообщить о желании купить более 10% пакета акций не позднее 30 дней до даты приобретения. 17 февраля Свитек письменно уведомил банк о намерении и обнародовал заявление в системе НКЦБФР.

Чешский финансист Иван Свитек возглавил команду Альфа-Банка Украина в феврале 2017 года. В феврале 2018 года он назначен председателем правления Укрсоцбанка. А в августе 2019 года Альфа-Банк объявил, что в октябре 2019 года Свитек, курировавший слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка, покидает пост.

В конце декабря стало известно, что польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвестиционная компания Dragon Capital планируют закрыть сделку о продаже Идея Банк. Согласно договору об условиях продажи, цена акций Идея Банк Украина составляет в эквиваленте 1,368 млрд грн (около $58 млн).

В январе 2020 Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Dragon Capital приобрести акций Идея Банк. Соглашение о покупке Идея Банка должен согласовать Нацбанк.

В 2007 году Getin Holding купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в Плюс Банк, затем - Идея Банк. По данным НБУ, финансовые результаты банка на 1 января составили 378,1 млн грн.