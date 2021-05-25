Экс-глава ПриватБанка оказался гражданином Израиля. Не может вернуться в Украину

Находящийся в розыске бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет имеет гражданство Израиля и не может вернуться в Украину для судебных заседаний из-за запрета израильских властей посещать ряд стран в связи с пандемией. Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на письмо адвоката Дубилета, направленное в Высший антикоррупционный суд.

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"Он в очередной раз сообщил о своем местонахождении. Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Кроме того, последний сообщил, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране ", – сказал адвокат, объясняя невозможность очного участия Дубилета в судебном заседании по избранию ему меры пресечения.

По словам адвоката, в связи с пандемией коронавируса гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, среди которых и Украина.

29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

19 мая Александр Дубилет сообщил, что находится в Израиле и готов выполнять все процессуальные обязательства, связанные с расследованием растраты 8,2 млрд грн ПриватБанка.

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Роман Брыль

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