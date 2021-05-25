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Экс-глава ПриватБанка оказался гражданином Израиля. Не может вернуться в Украину

25.05.2021, 14:19
Экс-глава ПриватБанка оказался гражданином Израиля. Не может вернуться в Украину - Фото
Александр Дубилет (Фото: gorod.dp.ua)

Находящийся в розыске бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет имеет гражданство Израиля и не может вернуться в Украину для судебных заседаний из-за запрета израильских властей посещать ряд стран в связи с пандемией. Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на письмо адвоката Дубилета, направленное в Высший антикоррупционный суд. 

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"Он в очередной раз сообщил о своем местонахождении. Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Кроме того, последний сообщил, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране ", – сказал адвокат, объясняя невозможность очного участия Дубилета в судебном заседании по избранию ему меры пресечения.

По словам адвоката, в связи с пандемией коронавируса гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, среди которых и Украина.

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Роман Брыль
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дело приватбанка
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