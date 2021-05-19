Разыскиваемый экс-глава ПриватБанка сейчас в Израиле и не скрывается от следствия – СМИ

Объявленный в розыск экс-председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет находится в Израиле и готов выполнять все процессуальные обязательства, связанные с расследованием растраты 8,2 млрд грн ПриватБанка. Об этом сообщает издание Левый Берег со ссылкой на официальное письмо Александра Дубилета, имеющиеся в распоряжении редакции.

"На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране пребываю на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы "вручения" мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовным производством. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение", – говорится в письме.

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Александр Дубилет добавляет, что причиной его заявления является информация, "…которая активно распространяется в СМИ, что я прячусь от следствия, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины по факту якобы хищения средств ПриватБанка, а место моего пребывания следователем не известно. Данная информация не соответствует действительности".

По словам Дубилета, он в данный момент не может вернуться в Украину из-за запрета правительства Израиля на передвижения в период военных действий и из-за эпидемиологических ограничений.

При этом он отметил, что узнал о вручении ему подозрения и о розыске со СМИ.

"Как только появилась информация о розыске, я сразу же предоставил НАБУ и САП адрес моего пребывания в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также завил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности", – написал Дубилет.

Экс-глава правления ПриватБанка добавил, что всего в адрес НАБУ и САП им было направлено более 10 сообщений и заявлений.

"Подписи в моих обращениях были заверены нотариусом и консулом Украины в Израиле. Также мной были направлены несколько ходатайств с просьбой провести мой допрос. Все обращения и ходатайства остались без внимания. Все эти письма, заявления, ходатайства были получены НАБУ и САП, о чем есть соответствующие доказательства", – убеждает Александр Дубилет.

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Роман Брыль

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