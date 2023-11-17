"Экс-министр" террористов ДНР организовал в Украине мошеннический колл-центр

"Экс-министр" террористов ДНР организовал группировку, которая от имени ведущих украинских банков выманивала деньги у граждан через колл-центр. При содействии службы безопасности ПриватБанка национальная полиция приостановила в Украине деятельность мошенников, сообщает пресс-служба банка.

Преступники с августа 2022-го по ноябрь 2023 года под видом сотрудников службы безопасности ведущих украинских банков звонили по телефону украинцам, вмешивались в их мобильный банкинг и переводили деньги на банковские счета подставных лиц, международные криптовалютные биржи и счета азартных игровых платформ.

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Группа действовала на территории шести областей Украины. В ходе масштабной операции правоохранителями было проведено 38 санкционированных обысков.

Организатором преступной группы является житель временно оккупированной территории Донецкой области, занимавший в апреле 2014 года должность "министра иностранных дел" террористов "Донецкой народной республики".

Ячейки его преступной группировки действовали в РФ, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в некоторых других регионах Украины.