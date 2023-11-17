"Ексміністр" терористів ДНР організував в Україні шахрайський кол-центр
"Ексміністр" терористів ДНР організував угруповання, яке від імені провідних українських банків виманювало гроші в громадян через кол-центр. За сприяння служби безпеки ПриватБанку національна поліція припинила в Україні діяльність шахраїв, інформує пресслужба банку.
Злочинці з серпня 2022-го по листопад 2023 року під виглядом співробітників служби безпеки провідних українських банків телефонували українцям, втручалися в їхній мобільний банкінг та переказували гроші на банківські рахунки підставних осіб, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ.
Група діяла на території шести областей України. Під час масштабної операції правоохоронцями було проведено 38 санкціонованих обшуків.
Організатором злочинної групи є мешканець тимчасово окупованої території Донецької області, який у квітні 2014 року обіймав посаду "міністра закордонних справ" терористів "Донецької народної республіки".
Осередки його злочинного угруповання діяли у РФ, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України.
- У вересні у Кривому Розі кіберполіція за участі спецпідрозділу ТОР та служби безпеки ПриватБанку затримала шахраїв, які ошукували українців з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток.
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