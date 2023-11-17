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"Ексміністр" терористів ДНР організував в Україні шахрайський кол-центр

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 14:13
Шахраї (Илюстративне фото: depositphotos.com)

"Ексміністр" терористів ДНР організував угруповання, яке від імені провідних українських банків виманювало гроші в громадян через кол-центр. За сприяння служби безпеки ПриватБанку національна поліція припинила в Україні діяльність шахраїв, інформує пресслужба банку.

Злочинці з серпня 2022-го по листопад 2023 року під виглядом співробітників служби безпеки провідних українських банків телефонували українцям, втручалися в їхній мобільний банкінг та переказували гроші на банківські рахунки підставних осіб, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ.

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Група діяла на території шести областей України. Під час масштабної операції правоохоронцями було проведено 38 санкціонованих обшуків.

Організатором злочинної групи є мешканець тимчасово окупованої території Донецької області, який у квітні 2014 року обіймав посаду "міністра закордонних справ" терористів "Донецької народної республіки".

Осередки його злочинного угруповання діяли у РФ, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України.

  • У вересні у Кривому Розі кіберполіція за участі спецпідрозділу ТОР та служби безпеки ПриватБанку затримала шахраїв, які ошукували українців з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток.
Наталія Софієнко
ПриватБанккол-центрінтернет-шахраї
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