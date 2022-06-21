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ЕС планирует продолжить санкционное давление на Россию, следующая цель – золото

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 13:32
ЕС планирует продолжить санкционное давление на Россию, следующая цель – золото - Фото
Фото: depositphotos.com

Лидеры Европейского Союза на саммите на этой неделе собираются заявить о намерении продлить санкционное давление против России. По данным Reuters, в следующий пакет санкций может войти золото.

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Саммит, на котором Украина должна получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз, состоится 23-24 июня.

В его выводах сказано, что ЕС продолжит работу над санкциями и, в частности, сосредоточится на усилении их применения с ликвидацией обходных схем.

Такая формулировка, по данным агентства, стала компромиссом между странами Северной и Восточной Европы и более осторожными государствами, такими как Германия и Нидерланды. Первые требовали прямо заявить, что ЕС готовит седьмой пакет санкций, а вторые предлагали заняться имплементацией мер, которые уже были объявлены.

Поэтому удалось наработать компромиссную формулировку, в которой намекается на возможность новых санкций, но не говорится прямо, что ЕС разрабатывает седьмой пакет.

Хотя новый пакет пока не готовится, в ЕС продолжается работа по определению секторов, по которым можно было бы нанести удар. Источники агентства указывают, что одним из них может стать российское золото.

Золото – важный актив российского центрального банка, которому ранее уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.

На начало 2022 года стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала $132 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

  • По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.
  • Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия планирует судиться из-за замораживания своих резервов.
  • Министерство экономики Украины и Офис президента заявляли, что правительство совместно с другими странами ищет механизм, как передать Украине арестованные золотовалютные резервы Центробанка РФ. Их хотят использовать в качестве репарации для предстоящего восстановления страны после войны.
Андрей Водяный
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санкции против рф золото Центробанк России
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